Вступ НАТО в коаліцію проти "ІД" вигідний лише Трампу, – N-TV

Під час вчорашнього саміту НАТО, який відбувся у Брюсселі, лідери країн-учасниць Альянсу вирішили приєднатися до коаліції проти терористичного угруповання "Ісламська держава".

Цю коаліцію очолює Трамп і він єдиний, кому такий крок Північноатлантичного альянсу принесе практичну користь, пише німецьке телевізійне агенство N-TV.

Те, що і Росія, і НАТО втручатимуться в цей конфлікт, тільки ускладнить ситуацію, вважає німецький кореспондент.

Читайте також: НАТО не може брати участь у військових операціях проти "ІД", – глава МЗС Німеччини

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберґа, рішення Альянсу приєднатися до міжнародної коаліції з боротьби проти "ІД" є "сигналом згуртованості", йдеться на сайті німецького телеканалу N-TV. Це також дозволить краще координувати дії, проте у чому полягатиме "покращена координація", Столтенберґ у Брюсселі не пояснив, зазначає автор статті.

Вступ НАТО до антитерористичної коаліції, за версією журналіста, першочергово є "спробою надихнути Дональда Трампа щодо справ альянсу". Американський лідер недавно назвав НАТО "застарілим", але у той же час вимагає від європейських країн-членів внесків у підтримку загальної системи безпеки.

Читайте також: Трамп шантажує союзників з НАТО

Проблема цієї угоди між НАТО і Трампом така: лідер Білого дому єдиний, хто тут у виграші. Решта світу збиткує,

– пише N-TV.

Нагадаємо, 25 травня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. Вперше у ньому взяв участь президент США Дональд Трамп. Під час саміту було прийнято рішення про вступ НАТО у коаліцію проти "Ісламської держави". Окрім цього, глави країн-учасниць Альянсу обговорили питання збільшення доходів на оборону та боротьби проти світового тероризму. Прозвучало також і українське питання.