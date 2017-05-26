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Вступ НАТО в коаліцію проти "ІД" вигідний лише Трампу, – N-TV

13:12, сьогодні 84 Читать новость на русском
Трампу вигідне членство НАТО в коалції проти
Трампу вигідне членство НАТО в коалції проти "ІД" / RFI

Під час вчорашнього саміту НАТО, який відбувся у Брюсселі, лідери країн-учасниць Альянсу вирішили приєднатися до коаліції проти терористичного угруповання "Ісламська держава".

Цю коаліцію очолює Трамп і він єдиний, кому такий крок Північноатлантичного альянсу принесе практичну користь, пише німецьке телевізійне агенство N-TV.

Те, що і Росія, і НАТО втручатимуться в цей конфлікт, тільки ускладнить ситуацію, вважає німецький кореспондент.

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За словами генсека НАТО Єнса Столтенберґа, рішення Альянсу приєднатися до міжнародної коаліції з боротьби проти "ІД" є "сигналом згуртованості", йдеться на сайті німецького телеканалу N-TV. Це також дозволить краще координувати дії, проте у чому полягатиме "покращена координація", Столтенберґ у Брюсселі не пояснив, зазначає автор статті.

Вступ НАТО до антитерористичної коаліції, за версією журналіста, першочергово є "спробою надихнути Дональда Трампа щодо справ альянсу". Американський лідер недавно назвав НАТО "застарілим", але у той же час вимагає від європейських країн-членів внесків у підтримку загальної системи безпеки.

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Проблема цієї угоди між НАТО і Трампом така: лідер Білого дому єдиний, хто тут у виграші. Решта світу збиткує,
– пише N-TV.

Нагадаємо, 25 травня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. Вперше у ньому взяв участь президент США Дональд Трамп. Під час саміту було прийнято рішення про вступ НАТО у коаліцію проти "Ісламської держави". Окрім цього, глави країн-учасниць Альянсу обговорили питання збільшення доходів на оборону та боротьби проти світового тероризму. Прозвучало також і українське питання.

Теги: НАТО США Дональд Трамп Політика Тероризм Генсек НАТО Ісламська держава
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