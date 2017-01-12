Всупереч обіцянкам Омелян хоче підвищити вантажні з/д тарифи без обговорення з бізнесом

Міністерство інфраструктури України пропонує з лютого 2017 року підвищити тарифи на залізничні вантажоперевезення в межах країни на 25%.

Про це йдеться в проекті наказу "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку", а також аналізі його регуляторного впливу.

Згідно документу, розміщеному на сайті Мінінфраструктури для громадських слухань, 25%-ве зростання тарифів відповідає кількісним допущенням розрахунку прогнозу основних основним макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017 рік, підбадьорені постановою уряду №399 від 1 червня 2016 року.

Крім того, наказ передбачає дерегуляцію вагонної складової в тарифах на перевезення вантажів у власних вагонах ПАТ "Укрзалізниця" після внесення відповідних змін до розпорядження Кабміну №209 від 9 квітня 2012 року.

Нагадаємо, що в кінці грудня тарифний комітет Мінінфраструктури погодив 25%-ве підвищення тарифів на з/д вантажоперевезення в 2016 році. При цьому голова правління УЗ Войцех Бальчун повідомив на підсумковій прес-конференції, що робота над фінансовим планом компанії на 2017 рік триває.

При цьому міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв провести підвищення з/д тарифів тільки після відкритого діалогу з бізнесом. "Я категоричний противник вирішення проблем "Укрзалізниці" за рахунок зростання тарифів. Я домовився з УЗ, що вони налагодять діалог з бізнесом. Без дискусій нічого не буде", – сказав він на підсумковій прес-конференції. У відповідь В. Бальчун повідомив міністру, що вже запросив до центрального офісу компанії представників найбільших вантажовідправників, щоб обговорити зростання тарифів.

Втім, як вдалося з'ясувати UAprom, представники 80% вантажної бази "Укрзалізниці" не прийшли на "круглий стіл" польського топ-менеджера, а сама залізнична монополія закрила доступ пресі на цей захід.