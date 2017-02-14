Вся правда про нового очільника Нацполіції – журналістське розслідування

У програмі журналістських розслідувань "Наші гроші" – важко було не помітити шум довкола призначення нового голови Нацполіції. Але подібний розголос теми ніяк не допоміг відповісти на усі питання стосовно Сергія Князєва та його призначення.

Адже кандидат, як виглядає, обрався ще задовго до офіційної заяви і обрався одноголосно. Подиву гідна згуртованість в такому суперечливому питанні як обрання когось на подібну посаду. Та й з минулим Князєва не все так ідеально, адже екс-дружина поліцейського володіє воістину промисловими ставками.

І географія купівель різноманітної нерухомості ідеально збігається із попередніми призначеннями Князєва на керівні посади у різні обласні МВС. Соупаденіє?

Як проходив відбір? Які ще були кандидати? І як сам Князєв прокоментував наявність таких масштабних статків? Дивіться у репортажі програми "Наші гроші".