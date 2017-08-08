Всю ніч тривав вогневий бій біля Авдіївки: серед українських воїнів є втрати

У штабі АТО звітують, що ситуація в зоні проведення антитерористичної операції впродовж минулої доби залишалась напруженою.

Про це вранці 8 серпня повідомив речник прес-центру АТО Анатолій Стельмах.

Зокрема, наприкінці доби і практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районах Авдіївки та на шахті Бутівка на Донецькому напрямку.

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Терористи використовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські воїни були змушені відкривати вогонь у відповідь і робили це досить агресивно.

За даними штабу, внаслідок обстрілів у відповідь від сил АТО противник поніс втрати.

Щоправда, внаслідок гранатометного обстрілу поблизу Талаківки двоє українських воїнів були поранені. У штабі АТО також повідомляють про одного загиблого бійця.

Загалом за минулу добу проросійські бойовики 18 разів відкривали вогонь по українських військових в зоні проведення АТО.