Всюди вороги: хто з українців потрапив у ТОП-100 русофобів 2016 року

Російський сайт "Царьград" опублікував список найзапекліших русофобів 2016 року, серед яких опинились як російські діячі, так і громадяни інших країн.

Відверто шовіністичний список не гребує використовувати звертання на кшталт "лжепророк" чи "хунта". Проте до списку потрапили не лише українці чи громадяни інших країн, а й чимало самих росіян.

З українців до "почесного" ТОПу потрапили Арсен Аваков, Філарет Денисенко – вищезгаданий "лжепатріарх", а також Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Антон Геращенко. А радикала Мосійчука включили вже "після складення списку" через розбитий над Чорним морем літак.

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Своїх співвітчизників також не шкодували, їх, напевно, чи не найбільше у списку. Серед росіян, яких, вочевидь, занесли до п'ятої колони, опинилися Биков, Макаревич, Кох, Невзоров, Пархоменко, Познер, Собчак, Акунін, Ходорковський, Шендерович

Серед інших відомих імен: Грибаускайте, Сорос, Меркель і навіть президент франції Франсуа Олланд, що не може не дивувати. Хоча чого дивуватись, якщо серед авторів ТОПу значаться такі люди як Мілонов та Вассерман.