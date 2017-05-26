Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Про затримання корупціонерів

Вчора ми разом з прокурорами провели майже 500 обшуків по всій країні. Поспішали, намагалися одночасно все зробити, для того, щоб ці люди не втекли, але такі спроби були, в тому числі й драматичні. Люди втікали на машині, їхали до аеропорту, зідзвонювалися, давали будь-які гроші.

В операції брали участь близько 2 тисяч осіб, півсотні судових рішень. 330 тисяч гривень склали витрати в день операції Як би ми не прагнули до синхронності, десь якось щось, імовірно, з’являлось. Більшість цих людей так чи інакше стикалися з правоохоронною системою, і нинішня система дає збій і тріщини часто-густо.

Цю ситуацію можна розглянути як дзеркало загальної ситуації в Україні. От вчора ми проводили понад 500 обшуків. Робили все оперативно, щоб ніхто не втік. Проте, були й такі: пропонували гроші, втікали, домовлялися. В операції брало участь понад 200 людей. Очевидно, що хтось проговорювався. Одного затримали в аеропорту Бориспіль. Але й не всіх вдалось затримати з тих, кого планували.

#Аваков: 330 тисяч гривень склали витрати в день операції pic.twitter.com/4pXelOW0t5 — 24 канал (@24tvua) 25 травня 2017 р.

Що було вилучено при затриманні екс-податківців

З дозволу слідства я хочу назвати суми грошей і майно, яке було вилучено під час обшуків. Це 5,5 мільйонів доларів готівкою, з них 3,8 мільйонів в одного фігуранта, 3,7 кілограма золота, 50 кілограм срібла, 280 тисяч євро, багато ювелірних виробів, картин, автомобілів

І велике здивування викликає, коли людину звинувачують в багатомільярдних розкраданнях, коли в нього знаходять мільйони доларів, а заставу на звільнення ставлять 100 тисяч доларів. Це викликає велике розчарування

Про ситуацію із затриманими корупціонерами

На сьогодні в нас 7 справ, які ще не мають рішення, 6 затриманих находяться під вартою – і вони можуть вийти лише за 220 мільйонів гривень. А інші 6 можуть вийти, внісши заставу у 28 мільйонів, і тут ми невдоволені, бо, на нашу думку, сума непропорційна. Тому на ці рішення буде подаватися апеляція. І вже після цього буде активне слідство.

Про стан суспільства

У справі Майдану засуджено понад 200 людей. Я гадаю, що наше суспільство травмоване: в тому числі, й тим рівнем життя, який є, війною, невиконаними обіцянками, ат також – очікуваннями та розчаруваннями. Популісти обіцяють золоті гори - це не стається. Через кілька разів люди зневірюються в політиках через такі ситуації. Тому потім голосують за будь-кого просто на зло системі.

Люди сьогодні мають право бути невдоволеним діями влади.

Про заяву Матіоса

Я думаю, що Матіос говорив про те, що у момент, коли ці схеми були викриті, ці документи вивчали. І в тому числі податкова під керівництвом Насірова. Я думаю, що Матіос мав на увазі це. Але, впринципі, прокурор має сам такі речі коментувати. Можливо це його оперативна комбінація, можливо він досягає більших цілей

Про санкції проти Шувалова

Якщо на території нашої країни є ЗМІ, яке працює проти нашої держави – це ненормально. Тому, я вважаю, проти "Інтеру" потрібно вводити санкції.

Про справу Шеремета

Вбили журналіста – брутально і, очевидно, що з підготовкою. Слідство займається цим і в той самий час журналіст встановлює якийсь раніше невідомий факт. Але він не повідомляє про це слідство, а робить фільм. Я вважаю, що виглядає це трішки дивно.

Це як перехідна деталь нашого суспільства

Цією справою мала займатись СБУ – така специфіка. Але коли прокуратура проаналізувала ситуацію, коли побачила масштаб, з яким доведеться зіштовхнутися, було прийнято рішення передати справу Національній поліції. Але участь у справі досить беруть як прокурори, так і працівники СБУ. Наскільки я знаю, поліція не має претензій до СБУ.

Про рівень розслідуваності вбивств в Україні: приблизно 92-93% справ розслідувано зі 100%. Оті 7% складних вбивств поліція вирішити не можу. Тому й справа Шеремета потрапила в ці 7%. Це дуже складна річ.

Цим не займалися прості люди. Можу запевнити, що ви не отримаєте коментарів по суті версій слідства. Це закрита інформація.

Про Хатію Деканоідзе

Я хочу сказати комплімент грузинам – блискуча аналітика, блискучий організатор Ека Згуладзе, яка працювала зі мною майже рік (як перший заступник міністра внутрішніх справ – "24") і зараз працює зі мною як радник. Це одна із найбільш підготовлених людей, компетентних.

Що стосується її роботи як голови Нацполіції, то думаю, що це все ж не було її найкращою функцією. Вона, певно, як людина, є створеною для іншого.