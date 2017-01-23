Втікачку з психлікарні Львова затримали у Києві

Поліція затримала в одному з хостелів Києва громадянку Росії, яка напередодні втекла з психіатричної лікарні Львова.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначена жінка дійсно виявилася 31-річною громадянкою Російської Федерації, яка 18 січня здійснила втечу з психіатричної лікарні Львова, де за рішенням суду проходила стаціонарну психіатричну експертизу після вчинення хуліганських дій у державному закладі Львова,

– мовиться в повідомленні.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом суд обере їй запобіжний захід.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 КК України (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу).

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"Правоохоронці встановлюють походження коштів, на які втікачка доїхала до Києва, придбала одяг і оплачувала проживання в хостелі, а також можливу причетність до цього інших осіб (спільників)", – додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з львівської психіатричної лікарні втекла росіянка Олена Яковлєва, яка містилася в лікувальному закладі за рішенням суду.