Втікач-Онищенко несподівано вступив до партії

Скандально-відомий український політик та олігарх Олександр Онищекно заявив, що вперше в житті вступає до політичної партії. Свій вибір він зробив на користь партії "5.10", яку очолює ексцентричний бізнесмен Геннадій Балашов.

Про це Онищенко повідомив у своєму Facebook.

Офіційно заявляю про те, що я підтримую політичну силу "5.10" і вперше в моєму житті стану членом партії, - написав Онищенко.

На його думку саме ця партія може зробити Україну "однією з найбагатших країн світу".

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Нагадаємо, СБУ підозрює Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".



Арешту Онищенко не став чекати, та покинув територію України. Його точне місце знаходження досі невідоме.