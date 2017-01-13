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Втомлена, але щаслива: Джамала ділиться фото з екзотичного відпочинку

23:41, 12 січня 380 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / Фото із соцмереж

У перш дні нового року в перерві між щільним робочим графіком співачка Джамала вирішила провести коротку відпустку на Шрі-Ланці.

У своєму Instagram співачка поділилась кількома фото та відео з відпочинку.

Хорошей вам ночи и красивых закатов ?#jamala

Світлину опубліковано користувачем Jamala (@jamalajaaa)

Подари мне лунный камень ... ?#jamala

Відео, опубліковане користувачем Jamala (@jamalajaaa)

На одному з них вона зовсім без макіяжу позує на фоні рисових полів.

#rice? #field

Світлину опубліковано користувачем Jamala (@jamalajaaa)

Long trip . Tired but happy :)#rice?

Світлину опубліковано користувачем Jamala (@jamalajaaa)

На останньому опублкованому відео ніжиться біля шрі-ланкійського водоспаду.

50 оттенков "ой" или как я купалась в холодной воде водопада Дуваелла ????

Відео, опубліковане користувачем Jamala (@jamalajaaa)

Що цікаво, під час короткої відпустки співачка встигла трохи й попрацювати. Фото робочого процесу опублікував "Pianoboy" Дмитро Шуров, який з родиною також відпочиває на Шрі-Ланці.

jungle jam with some beautiful ukrainians)

Світлину опубліковано користувачем Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

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Теги: Джамала Відпочинок VIP відпочинок
Джерело: 24 Канал
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