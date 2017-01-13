Втомлена, але щаслива: Джамала ділиться фото з екзотичного відпочинку

У перш дні нового року в перерві між щільним робочим графіком співачка Джамала вирішила провести коротку відпустку на Шрі-Ланці.

У своєму Instagram співачка поділилась кількома фото та відео з відпочинку.

Хорошей вам ночи и красивых закатов ?#jamala Світлину опубліковано користувачем Jamala (@jamalajaaa) Січ 11, 2017 о 10:19 PST

Подари мне лунный камень ... ?#jamala Відео, опубліковане користувачем Jamala (@jamalajaaa) Січ 12, 2017 о 4:03 PST

На одному з них вона зовсім без макіяжу позує на фоні рисових полів.

#rice? #field Світлину опубліковано користувачем Jamala (@jamalajaaa) Січ 12, 2017 о 7:20 PST

Long trip . Tired but happy :)#rice? Світлину опубліковано користувачем Jamala (@jamalajaaa) Січ 12, 2017 о 7:24 PST

На останньому опублкованому відео ніжиться біля шрі-ланкійського водоспаду.

50 оттенков "ой" или как я купалась в холодной воде водопада Дуваелла ???? Відео, опубліковане користувачем Jamala (@jamalajaaa) Січ 12, 2017 о 7:55 PST

Що цікаво, під час короткої відпустки співачка встигла трохи й попрацювати. Фото робочого процесу опублікував "Pianoboy" Дмитро Шуров, який з родиною також відпочиває на Шрі-Ланці.

jungle jam with some beautiful ukrainians) Світлину опубліковано користувачем Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) Січ 10, 2017 о 2:01 PST

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