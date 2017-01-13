Втомлена, але щаслива: Джамала ділиться фото з екзотичного відпочинку

У перш дні нового року в перерві між щільним робочим графіком співачка Джамала вирішила провести коротку відпустку на Шрі-Ланці.
У своєму Instagram співачка поділилась кількома фото та відео з відпочинку.
На одному з них вона зовсім без макіяжу позує на фоні рисових полів.
На останньому опублкованому відео ніжиться біля шрі-ланкійського водоспаду.
Що цікаво, під час короткої відпустки співачка встигла трохи й попрацювати. Фото робочого процесу опублікував "Pianoboy" Дмитро Шуров, який з родиною також відпочиває на Шрі-Ланці.
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