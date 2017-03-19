Втрата вітамінів і їх поновлення: корисні поради

Про авітаміноз тільки й розмов на початку весни. Ваш запас вітамінів помітно знижується і для організму краще чим швидше їх поновити.

Видання Новое Время розповіло декілька порад, як зрозуміти, яких вітамінів не вистачає у вашому організмі і в яких продуктах їх можна знайти. Нестачу певного вітаміну характеризуйте лише за наявністю у вас від трьох симптомів з переліку.

Одним із загальних та найголовніших правил можна виділити це:.готуйте їжу кожного дня. Не потрібно готувати на тиждень, адже з кожним розігріванням вміст вітамінів зменшується на третину.

Вітамін А

Погіршився апетит? Шкіра стала сухою? Губи обвітрюються, з'являються тріщини? Виникають комедони? Волосся потьмяніло, втратили обсяг і пружність, січеться і випадає? Нігті стали ламкими, на них з'явилися поперечні лінії?

Якщо ви помітили хоч декілька ознак, то вам варто включити в раціон: печінку тварин і риб, моркву, шпинат, червоний перець, абрикоси, петрушку, щавель, кріп.

Вітамін В1

Працездатність знизилась? Легка нудота? Турбують запори або діарея? Відчуваєте м'язову слабкість? Тренування, з якими ви ще недавно легко справлялися, даються насилу, викликаючи задишку і серцебиття? В кистях і стопах – поколювання, ніби вони затерпли, знизилася їх чутливість? Волосся січеться, ламається, повільно росте?

В такому випадку краще включіть в раціон: висівки, дріжджі, пророслі злаки, сою, гречану і ячну крупи, кукурудзу, бобові, арахіс, волоські горіхи.

Вітамін В2

Губи обвітрюються і сохнуть? В куточках рота з'явилися вкриті жовтою скоринкою тріщини? Сльозяться очі? Випадає волосся? Не вдається подолати занепад сил або апатію?

Помічниками вам тут стануть: кисломолочні продукти, сир, печінка, яєчний жовток, груші, персики, помідори, морква, буряк, цвітну капусту і шпинат.

Вітамін В6

Ви стали дратівливими? Мучить безсоння? Немає апетиту? Порушене травлення? Турбує стоматит? Приймали антибіотики або сульфаніламідні препарати (наприклад, бісептол фталазол)?

Більше трьох позитивних відповідей спонукають включити в раціон: висівки, ячмінь, просо, кукурудзу, горох, картоплю, моркву, буряк, яловичину, телятину.

Вітамін С

Постійна слабкість і низька працездатність? Неможливо виспатися? Запаморочення? Часті застуди? Погано заживають подряпини і порізи? Ясна запалюються і кровоточать? Волосся стало тьмяним, з'явилася лупа?

Більшість ознак вам знайомі? Тоді включіть в раціон: варення з чорноплідної горобини і чорної смородини, відвар шипшини і фреші цитрусові соки.

Вітамін D

Відчуття легкого ознобу? Легко підхоплюєте будь-яку інфекцію? З'являється карієс? Протягом останнього року були переломи? Пропустили літню відпустку на пляжі?

Не панікуйте, а краще почніть вживати такі продукти: печінку морських риб, вершкове масло, яєчний жовток, чорну і червону ікру.

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