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Втрата вітамінів і їх поновлення: корисні поради

18:00, сьогодні 554 Читать новость на русском
Корисні продукти
Корисні продукти

Про авітаміноз тільки й розмов на початку весни. Ваш запас вітамінів помітно знижується і для організму краще чим швидше їх поновити.

Видання Новое Время розповіло декілька порад, як зрозуміти, яких вітамінів не вистачає у вашому організмі і в яких продуктах їх можна знайти. Нестачу певного вітаміну характеризуйте лише за наявністю у вас від трьох симптомів з переліку.

Одним із загальних та найголовніших правил можна виділити це:.готуйте їжу кожного дня. Не потрібно готувати на тиждень, адже з кожним розігріванням вміст вітамінів зменшується на третину.

Вітамін А

  1. Погіршився апетит?
  2. Шкіра стала сухою?
  3. Губи обвітрюються, з'являються тріщини?
  4. Виникають комедони?
  5. Волосся потьмяніло, втратили обсяг і пружність, січеться і випадає?
  6. Нігті стали ламкими, на них з'явилися поперечні лінії?

Якщо ви помітили хоч декілька ознак, то вам варто включити в раціон: печінку тварин і риб, моркву, шпинат, червоний перець, абрикоси, петрушку, щавель, кріп.

Вітамін В1

  1. Працездатність знизилась?
  2. Легка нудота?
  3. Турбують запори або діарея?
  4. Відчуваєте м'язову слабкість?
  5. Тренування, з якими ви ще недавно легко справлялися, даються насилу, викликаючи задишку і серцебиття?
  6. В кистях і стопах – поколювання, ніби вони затерпли, знизилася їх чутливість?
  7. Волосся січеться, ламається, повільно росте?

В такому випадку краще включіть в раціон: висівки, дріжджі, пророслі злаки, сою, гречану і ячну крупи, кукурудзу, бобові, арахіс, волоські горіхи.

Вітамін В2

  1. Губи обвітрюються і сохнуть?
  2. В куточках рота з'явилися вкриті жовтою скоринкою тріщини?
  3. Сльозяться очі?
  4. Випадає волосся?
  5. Не вдається подолати занепад сил або апатію?

Помічниками вам тут стануть: кисломолочні продукти, сир, печінка, яєчний жовток, груші, персики, помідори, морква, буряк, цвітну капусту і шпинат.

Вітамін В6

  1. Ви стали дратівливими?
  2. Мучить безсоння?
  3. Немає апетиту?
  4. Порушене травлення?
  5. Турбує стоматит?
  6. Приймали антибіотики або сульфаніламідні препарати (наприклад, бісептол фталазол)?

Більше трьох позитивних відповідей спонукають включити в раціон: висівки, ячмінь, просо, кукурудзу, горох, картоплю, моркву, буряк, яловичину, телятину.

Вітамін С

  1. Постійна слабкість і низька працездатність?
  2. Неможливо виспатися?
  3. Запаморочення?
  4. Часті застуди?
  5. Погано заживають подряпини і порізи?
  6. Ясна запалюються і кровоточать?
  7. Волосся стало тьмяним, з'явилася лупа?

Більшість ознак вам знайомі? Тоді включіть в раціон: варення з чорноплідної горобини і чорної смородини, відвар шипшини і фреші цитрусові соки.

Вітамін D

  1. Відчуття легкого ознобу?
  2. Легко підхоплюєте будь-яку інфекцію?
  3. З'являється карієс?
  4. Протягом останнього року були переломи?
  5. Пропустили літню відпустку на пляжі?

Не панікуйте, а краще почніть вживати такі продукти: печінку морських риб, вершкове масло, яєчний жовток, чорну і червону ікру.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
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