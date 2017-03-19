Втрата вітамінів і їх поновлення: корисні поради

Про авітаміноз тільки й розмов на початку весни. Ваш запас вітамінів помітно знижується і для організму краще чим швидше їх поновити.
Видання Новое Время розповіло декілька порад, як зрозуміти, яких вітамінів не вистачає у вашому організмі і в яких продуктах їх можна знайти. Нестачу певного вітаміну характеризуйте лише за наявністю у вас від трьох симптомів з переліку.
Одним із загальних та найголовніших правил можна виділити це:.готуйте їжу кожного дня. Не потрібно готувати на тиждень, адже з кожним розігріванням вміст вітамінів зменшується на третину.
Якщо ви помітили хоч декілька ознак, то вам варто включити в раціон: печінку тварин і риб, моркву, шпинат, червоний перець, абрикоси, петрушку, щавель, кріп.
В такому випадку краще включіть в раціон: висівки, дріжджі, пророслі злаки, сою, гречану і ячну крупи, кукурудзу, бобові, арахіс, волоські горіхи.
Помічниками вам тут стануть: кисломолочні продукти, сир, печінка, яєчний жовток, груші, персики, помідори, морква, буряк, цвітну капусту і шпинат.
Більше трьох позитивних відповідей спонукають включити в раціон: висівки, ячмінь, просо, кукурудзу, горох, картоплю, моркву, буряк, яловичину, телятину.
Більшість ознак вам знайомі? Тоді включіть в раціон: варення з чорноплідної горобини і чорної смородини, відвар шипшини і фреші цитрусові соки.
Не панікуйте, а краще почніть вживати такі продукти: печінку морських риб, вершкове масло, яєчний жовток, чорну і червону ікру.
Читайте також: Які продукти зроблять вас енергійнішими: найкраща п'ятірка