Втрати в тилу. Український боєць помер у госпіталі

В одному з тилових госпіталів помер боєць, який був поранений в районі Зайцевого 16 лютого.

Про це заявив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, боєць мав важке поранення.

Також він додав що за минулу добу в зоні АТО загинув один український боєць, ще один був поранений. Трагічні інциденти відбулись в районі Авдіївки.

При цьому Мотузяник додав, що наразі на фронті фіксують суттєве зниження активності. Станом на 12:00 у штабі зафіксували 15 ворожих обстрілів. Важке озброєння бойовики поки не використовували.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у зоні АТО загинув командир зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 72 омбр Максим Гринчишин. 18 лютого його вважали зниклим безвісти.