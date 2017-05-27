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Втручання Росії у вибори в США: олігарх із кола Путіна погодився свідчити

09:38, сьогодні 976 Читать новость на русском
Олег Дерипаска хоче свідчити про втручання Росії у вибори в США
Олег Дерипаска хоче свідчити про втручання Росії у вибори в США / Интерфакс

Російський олігарх із кола президента країни Володимира Путіна Олег Дерипаска запропонував співпрацю комітетам Конгресу США та допомогу в розслідуванні втручання Росії в американські вибори президента 2016 року.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на посадовців Конгресу.

За даними видання, Дерипаска озвучив свої пропозиції внаслідок підвищеної уваги до його зв'язків зі скандальним Полом Манафортом, який був керівником передвиборної кампанії тепер уже президента США Дональда Трампа.

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Зазначається, що Дерипаска, який є членом внутрішнього кола президента Росії, нещодавно запропонував співпрацювати з комітетом Конгресу розвідки в обмін на видачу повного імунітету. Про це повідомили одразу три анонімні посадові особи Конгресу.

Так, за словами джерел, одна з умов російського олігарха – повний імунітет. Проте представники Конгресу не погодилися з умовами Дерипаски. Вони переживають, що це ускладнить роботу федеральних слідчих у кримінальних справах.

До слова, раніше повідомлялося, що Манафорт таємно працював на російського мільярдера в інтересах уряду Володимира Путіна. За даними ЗМІ, Манафорт начебто розробив амбітну політичну стратегію для Дерипаски щоб підірвати антиросійську опозицію через колишні радянські республіки.

Зазначається, що Манафорт зрештою підписав річний контракт строком до 2009 року, за яким отримував від Дерипаски 10 мільйонів доларів на рік.

Так, у відповідь Дерипаска пригрозив позовом фізичним особам і ЗМІ, які пишуть про його зв'язки з колишнім керівником передвиборчого штабу Дональда Трампа.

Теги: Політика США Вибори у США Новини Росії Розслідування Володимир Путін
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