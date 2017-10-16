Вуді Аллен засумував через скандал довкола Вайнштейна

Кінорежисер Вуді Аллен засмутився через продюсера Гарві Вайнштейна, якого звинувачують в численних сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє ВВС.

За словами Аллена, до нього доходили якісь чутки, але не "ці жахливі історії".

Після скандального розслідування у виданні The New York Times про сексуальні злочини продюсера та засновника кінокомпанії Miramаx Гарві Вайнштейна, Роуз МакГоуен перша написала у Twitter про "тишину в Голлівуді". Ще у 2016 році вона натякнула в одному з інтерв’ю про згвалтування впливовим чоловіком, однак ім’я тоді назвати боялась.

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Режисер стверджує, що незважаючи на те, що він працював з Вайнштейном над кількома фільмами, включаючи оскароносну кінокартину "Велика Афродіта", Аллен стверджує, що ніколи не чув про якісь звинувачення Вайнштейна в зґвалтуванні і домаганнях.

"Ніхто ніколи не звертався до мене і не розповідав мені жахливих історій. І вони не стали б, тому що це не цікаво. Ти зацікавлений в тому, щоб зняти кіно. Але завжди можна почути мільйони фантастичних чуток про цю актрису або про те актора", – додав Аллен.