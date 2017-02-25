Вуглегірська ТЕС без особливих проблем, – нардеп

Народні депутати "Об’єднання "Самопоміч" провели на Сході України виїзне засідання фракції. А також відвідали Вуглегірську ТЕС та поспілкувались із керівництвом станції.

Про це йдеться на офіційному сайті "Самопомічі".

"Станція працює в мінімальному режимі з одним працюючим блоком. Враховуючи пропускну потужність ліній, які зараз є в роботі, ситуацію із температурними та режимними обмеженнями, вони зараз абсолютно забезпеченні вугіллям газової групи, яке поставляється з підконтрольних Україні територій. Єдине що, є невеликі зміни у зв’язку з необхідністю довезення вугілля з більшим плечем доставки, але воно надходить вчасно, склади заповнені. Відтак, станція нормально функціонує і немає особливо великих проблем ані пов’язаних з блокадою, ані з іншими питаннями", – сказав народний депутат Лев Підлісецький.

Він також додав, ця поїздка дала депутатам дуже багато розуміння, як працює система і що треба удосконалювати.

"Будь-яка криза зажди дає можливості для змін. Сьогоднішня криза в енергетиці, викликана вимушеним припиненням поставок вугілля, дає великий шанс на зміни в енергосистемі, адже останніми роками вона працювала на збагачення олігархічних структур, а не на якісне та безпечне постачання електроенергії населенню та економіці. Останніми тижнями ми бачимо достатньо якісні дії диспетчерів енергосистеми, які змогли забезпечити роботу з тими обмеженнями та мінімальними запасами, які є. Я думаю, що це великий позитив, аби покращувати ситуацію в майбутньому та враховувати всі ризики, які існують сьогодні", – сказав Підлісецький.

Нагадаємо, вчора, 23 лютого, голава фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що група народних депутатів від "Самопомочі" вирішили покинути Верховну раду та поїхати на Донбас, де приєднаються до блокади торгівлі з окупованими територіями.