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Вуличний художник відкрив у Вифлеємі свій готель

22:13, сьогодні 64 Читать новость на русском
Стіна в одному з номерів готелю
Стіна в одному з номерів готелю / Instagram / @thewalledoffhotel

Готель під назвою "Walled Off Hotel" вуличний художник будував 14 місяців. Його відкриття стало справжньою сенсацією не лише для світу, але і для місцевої влади.

Про це пишуть на Tochka.net.

Готель відомого вуличного художника Бенксі у Вифлеємі знаходиться поруч зі стіною, яка відокремлює Ізраїль від Палестини. В готелі розміщені 9 номерів і один президентський люкс. Особливістю цих кімнат є неповторний та унікальний стиль, а також кожний номер прикрашений оригінальними малюнками Бенксі, що приховують в собі глибокий соціальний підтекст.

Художник наголошує, що цей готель знаходиться на межі якогось конфлікту, проте сам задум готелю не вказує на прихильність до будь-якої сторони.

Варто відзначити, що при готелі функціонує музей, який розповідає про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною, а також історію створення самої стіни.

На вході в музей можна зустріти статую Артура Бальфура, британського політичного діяча, який в 1917 році підтримав євреїв в палестино-ізраїльському конфлікті.

#walledoffhotel #bethlehem #banksy

Допис, поширений The Walled Off Hotel (@thewalledoffhotelbethlehem)

#walledoffhotel #bethlehem #banksy

Допис, поширений The Walled Off Hotel (@thewalledoffhotelbethlehem)

#walledoffhotel #bethlehem #banksy

Допис, поширений The Walled Off Hotel (@thewalledoffhotelbethlehem)

#walledoffhotel #bethlehem #banksy

Допис, поширений The Walled Off Hotel (@thewalledoffhotelbethlehem)

#walledoffhotel #bethlehem #banksy

Допис, поширений The Walled Off Hotel (@thewalledoffhotelbethlehem)

#walledoffhotel #bethlehem #banksy

Допис, поширений The Walled Off Hotel (@thewalledoffhotelbethlehem)

#walledoffhotel #bethlehem #banksy

Допис, поширений The Walled Off Hotel (@thewalledoffhotelbethlehem)

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Теги: Подорожі LifeStyle Ізраїль
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