Введення візового режиму з Росією безпечніше, ніж заборона "Вконтакте", – політолог

Запровадження візового режиму з країною-агресором є дуже логічним рішенням. Адже Росію відвідує менше українців, ніж сидить в "Однокласниках" та інших російських соцмережах.

Таку думку висловив голова правління у Майдан Закордонних Справ Богдан Яременко у своєму Facebook.

"Введення візового режиму – це така страшилка для росіян, як і обіцянки Порошенка ввести воєнний стан в разі загострення на фронті. Запровадження візового режиму з точки зору зворотної реакції суспільства для влади навіть безпечніший крок, ніж заборона російських компаній", – пише політолог.

За його словами, все ж ризик протестів зберігається – критикувати такі дії української влади буде важко, адже це наче крок і у правильному керунку. Але підтримати і виправдати такі дії буде ще важче. А також Росія може запровадити дзеркально візовий режим з Україною.

Введення візового режиму стане черговою спробою української влади грати на настроях найбільш політично активних громадян, патріотів,

– вважає Яременко.

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Експерт підкреслив, що крок є необхідним, адже без розірвання дипломатичних відносин з країною-агресором всі інші кроки офіційного Києва сприйматимуться суспільством та Заходом "як напівкрок, вигадка, призначена приховати власну політичну неспроможність".

Нагадаємо, ЗМІ опублікували інформацію про те, що вже цього тижня Верховна Рада може проголосувати за введення візового режиму з Росією.