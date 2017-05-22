Введення візового режиму з Росією безпечніше, ніж заборона "Вконтакте", – політолог

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Запровадження візового режиму з країною-агресором є дуже логічним рішенням. Адже Росію відвідує менше українців, ніж сидить в "Однокласниках" та інших російських соцмережах.
Таку думку висловив голова правління у Майдан Закордонних Справ Богдан Яременко у своєму Facebook.
"Введення візового режиму – це така страшилка для росіян, як і обіцянки Порошенка ввести воєнний стан в разі загострення на фронті. Запровадження візового режиму з точки зору зворотної реакції суспільства для влади навіть безпечніший крок, ніж заборона російських компаній", – пише політолог.
За його словами, все ж ризик протестів зберігається – критикувати такі дії української влади буде важко, адже це наче крок і у правильному керунку. Але підтримати і виправдати такі дії буде ще важче. А також Росія може запровадити дзеркально візовий режим з Україною.
Введення візового режиму стане черговою спробою української влади грати на настроях найбільш політично активних громадян, патріотів,
– вважає Яременко.
Читайте також: Москва не піде на введення віз для українців, – експерт
Експерт підкреслив, що крок є необхідним, адже без розірвання дипломатичних відносин з країною-агресором всі інші кроки офіційного Києва сприйматимуться суспільством та Заходом "як напівкрок, вигадка, призначена приховати власну політичну неспроможність".
Нагадаємо, ЗМІ опублікували інформацію про те, що вже цього тижня Верховна Рада може проголосувати за введення візового режиму з Росією.