В’ятрович розповів, скільки символів комунізму ще простоюють у Києві

У Києві залишилося 29 радянських пам'ятників, які мають демонтувати у рамках декомунізації.

Про це розповів глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, повідомляє 44.ua.

Станом на 20 лютого 2017 року у Києві досі не демонтовано 11 пам'ятників і 18 пам'ятних знаків,

– роз’яснив він.

За його словами, демонтувати ще мають кінну статую Миколі Щорсу, скульптурну композицію "Екіпажу бронепоїзда", скульптуру і меморіальну дошку Володимиру Леніну та інші.

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