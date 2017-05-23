В’язні однієї з колоній декілька років поспіль друкували фальшиві долари

В Оріхівській виправній колонії № 88, що у Запорізькій області, виявлено підроблені долари США, засоби та обладнання для виготовлення підроблених грошей. Ув’язнені виготовляли підробки декілька років під прикриттям адміністрації колонії.

Фальшиві долари, рублі та гривні виявили співробітники Генпрокуратури України. Вони без попередження приїхали до колонії, щоб перевірити умови утримання зеків.

Згодом виявилось, що за час роботи підпільного цеху ув’язненні надрукували 50 тисяч доларів, 3,5 мільйони російських рублів та більше 45 тисяч гривень.

Все це відбувалося у цій установі "під патронатом" адміністрації протягом декількох років.

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