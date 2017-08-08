В'язня "Болотної" Сергія Удальцова випустили з колонії: з'явилось фото

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Російський лівий політичний діяч, лідер так званого "Лівого фронту" Сергій Удальцов, якого визнали винним у так званій "Болотній справі", вийшов на волю.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина Анастасія.
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Вона опублікувала фото чоловіка біля пам'ятника вовку, що встановлений у в'їзді в Тамбов, де Удальцов відбував покарання.
За словами Анастасії Удальцової, її чоловік вийшов на волю вранці 8 серпня після того, як 4,5 роки пробув за ґратами.
Сергія Удальцова засудили за звинуваченням в "організації масових безладів" на Болотній площі у Москві у 2012 році.
Він передає всім величезний привіт і дякує за підтримку, сповнений оптимізму і позитивних емоцій,
– написала Удальцова.
На 10 серпня вона анонсувала прес-конференцію чоловіка.
Довідка: Сергій Удальцов та його соратник Леонід Развозжаєв були визнані винними в організації масових безладів на Болотній площі у 2012 році. У 2014-го їх засудили до 4,5 років колонії загального режиму.