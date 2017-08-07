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Вєрка Сердючка виступила на вечірці російського мільйонера: з'явилось відео

21:23, сьогодні 1922 Читать новость на русском
Вєрка Сердючка з мамою
Вєрка Сердючка з мамою / serduchka-v.ru/

Український комедійний актор та співак Андрій Данилко (в образі Вєрки Сержючки) виступив на закритій вечірці російського мільйонера Вадима Амінова в італійському Портофіно.

Серед гостей були присутні відомі модельєри Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Саме Габбана опублікував відео в Instagram, де Вєрка Сердючка співає свій знаменитий хіт "Дольче Габбана".

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Happy Anniversary ️️️️ Stella & Vadim ????️️️️ Portofino ?? @stellaaminova ️ #mumofsix

Допис, поширений stefanogabbana (@stefanogabbana)

Російський мільйонер Вадим Амінов в італійському містечку Портофіно святкував 15-ту річницю весілля зі своєю дружиною.

Happy Anniversary ️️️️???? Stella & Vadim ️️️ @stellaaminova #mumofsix Portofino ?? ️️️️

Допис, поширений stefanogabbana (@stefanogabbana)

До слова, шоумен Андрій Данилко ніколи не приховував, що продовжує виступати в Росії з початку агресії РФ. За його словами, у Росії найчастіше він виступає на корпоративах, на яких переважно гуляють самі ж українці.

Теги: Музика LifeStyle Російські гастролери
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