Вєрка Сердючка виступила на вечірці російського мільйонера: з'явилось відео

Український комедійний актор та співак Андрій Данилко (в образі Вєрки Сержючки) виступив на закритій вечірці російського мільйонера Вадима Амінова в італійському Портофіно.

Серед гостей були присутні відомі модельєри Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Саме Габбана опублікував відео в Instagram, де Вєрка Сердючка співає свій знаменитий хіт "Дольче Габбана".

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Російський мільйонер Вадим Амінов в італійському містечку Портофіно святкував 15-ту річницю весілля зі своєю дружиною.

До слова, шоумен Андрій Данилко ніколи не приховував, що продовжує виступати в Росії з початку агресії РФ. За його словами, у Росії найчастіше він виступає на корпоративах, на яких переважно гуляють самі ж українці.