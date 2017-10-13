Вєсті Кремля. CNN захворів "кісільовством". Нові брати росіян

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.10 – всі ми звикли до того, що російські новинні канали несуть несусвітну єресь з ранку до ночі, а цього разу по граду неадеквату усі російські канали переплюнув СNN. Той час, коли росіянин і кореєць стали братами – офіційно настав.

Також у випуску: За що зламали руку російському міністру. Російський Мінздрав хоче визнати "селфі" збудником хвороби.

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