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Вєсті Кремля. CNN захворів "кісільовством". Нові брати росіян

Вєсті Кремля 22:03, сьогодні 133 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.10 – всі ми звикли до того, що російські новинні канали несуть несусвітну єресь з ранку до ночі, а цього разу по граду неадеквату усі російські канали переплюнув СNN. Той час, коли росіянин і кореєць стали братами – офіційно настав.

Також у випуску:

За що зламали руку російському міністру.

Російський Мінздрав хоче визнати "селфі" збудником хвороби.

Теги: Новини Росії Новини Криму Новини політики Російська пропаганда Вєсті Кремля КНДР
Джерело: 24 Канал
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