Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 січня – відомий пропагандист Дмітрій Кісєльов заявив, що електронні сигарети за шкідливістю дорівнюють "бояришніку". Саратовом подорожує величезна бетонна куля, яка злетіла з постаменту.

Також у випуску: В Татарстані хочуть забирати дітей за комунальні борги. В Якутську з'явився свій Кличко.

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