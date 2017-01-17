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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові

Вєсті Кремля 22:49, 16 січня 279 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 січня – відомий пропагандист Дмітрій Кісєльов заявив, що електронні сигарети за шкідливістю дорівнюють "бояришніку". Саратовом подорожує величезна бетонна куля, яка злетіла з постаменту.

Також у випуску:

В Татарстані хочуть забирати дітей за комунальні борги.

В Якутську з'явився свій Кличко.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля алкоголь
Джерело: 24 Канал
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