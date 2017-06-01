00:44
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, 31 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 22:00: Заборона Інтернет-магазинів. Шкода від блокади Донбасу
Випуск новин
23:07, 31 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Російська "Гра престолів". Палаюча Сімоньян

Вєсті Кремля 23:15, 31 травня 209 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31.05 – нового світу, як у американців, росіяни вирішили не вигадувати, тому російська "Гра престолів" називатиметься "Золота орда", а головні хоббіти РФ рятуватимуть світ. Головний редактор "Russia Today" відчула усю правдивість народного прислів'я – на злодії шапка горить.

Також у випуску:

Російські священники ворота раю відкриватимуть за допомогою "Land Cruiser".

Мажорних священиків РПЦ захистив губернатор.

Головний редактор "Russia Today" відчула усю правдивість народного прислів'я – на злодії шапка горить.

Теги: Новини Росії авіація Вєсті Кремля РПЦ
Джерело: 24 Канал
Новини за 31 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Дипломатическая война Трампа
31 травня, 23:02 Дипломатическая война Трампа
Іван Яковина 447
Головні новини 31 травня: помер Любомир Гузар, у Гройсмана анонсували збільшення зарплат
31 травня, 22:25 Головні новини 31 травня: помер Любомир Гузар, у Гройсмана анонсували збільшення зарплат
1137
Удар Путина по Сирии – это подавление комплексов после унижения в Версале
31 травня, 22:02 Удар Путина по Сирии – это подавление комплексов после унижения в Версале
Злой Одессит 2956
Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
31 травня, 21:21 Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
3317
На митниці обмежують ввезення товарів: кому панікувати, а кому – ні
31 травня, 21:01 На митниці обмежують ввезення товарів: кому панікувати, а кому – ні
Яніна Ткачук 3164
Назвали країну, яка може залишитися єдиним великим союзником України
 4 лютого , 23:53 20
Хаос вже почався, – реакція донеччанина на офіційну блокаду
 16 березня , 18:46
У нас є дуже хороші новини, – у штабі АТО обнадіяли звісткою з фронту
 8 травня , 13:38
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
 26 грудня 2016 , 22:26
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з "Роснафти"
 20 січня , 00:06
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
 1 січня , 11:54
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук