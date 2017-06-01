Вєсті Кремля. Російська "Гра престолів". Палаюча Сімоньян

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31.05 – нового світу, як у американців, росіяни вирішили не вигадувати, тому російська "Гра престолів" називатиметься "Золота орда", а головні хоббіти РФ рятуватимуть світ. Головний редактор "Russia Today" відчула усю правдивість народного прислів'я – на злодії шапка горить.

Також у випуску: Російські священники ворота раю відкриватимуть за допомогою "Land Cruiser". Мажорних священиків РПЦ захистив губернатор. Головний редактор "Russia Today" відчула усю правдивість народного прислів'я – на злодії шапка горить.

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