У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 січня – Росія починає космічну програму з окупації Місяця. Досі вважали, що громадянська війна в Росії тривала з 1917 до 1922 року. Але минуло більше ста років, а протистояння між червоними та білими триває.

Також у випуску: Як міністерство охорони здоров’я позбавило російську збірну можливості виграти Чемпіонат світу з футболу. Історичне фото з Москви-ріки викриває таємницю, хто насправді керує Росією.

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