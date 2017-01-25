Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля 21:23, сьогодні 85 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 січня – Росія починає космічну програму з окупації Місяця. Досі вважали, що громадянська війна в Росії тривала з 1917 до 1922 року. Але минуло більше ста років, а протистояння між червоними та білими триває.
Також у випуску:
Як міністерство охорони здоров’я позбавило російську збірну можливості виграти Чемпіонат світу з футболу.
Історичне фото з Москви-ріки викриває таємницю, хто насправді керує Росією.
Джерело: 24 Канал
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