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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті

Вєсті Кремля 21:23, сьогодні 85 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 січня – Росія починає космічну програму з окупації Місяця. Досі вважали, що громадянська війна в Росії тривала з 1917 до 1922 року. Але минуло більше ста років, а протистояння між червоними та білими триває.

Також у випуску:

Як міністерство охорони здоров’я позбавило російську збірну можливості виграти Чемпіонат світу з футболу.

Історичне фото з Москви-ріки викриває таємницю, хто насправді керує Росією.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Космос Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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