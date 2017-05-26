Вєсті Кремля. "Чорна діра" Росії з північнокорейськими рабами. Робот Федір замість Путіна
Вєсті Кремля 22:07, сьогодні 213 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26.05 – до одного з найбільших довгобудів Росії – стадіону "Крестовський" у Санкт-Петербурзі – причетні північнокорейські робочі. Однак гроші на будівництві вкрали не вони. В Росії задумуються над тим, щоб замінити футболістів на роботів. Так і до Путіна можуть дійти.
Також у випуску:
Скільки ще треба грошей для переробки "Зеніт-Арени".
Як в Чечні двома реченнями відкидають міжнародні звинувачення.
Дурні, дороги і розмітка: приклад із Твері.
Джерело: 24 Канал
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