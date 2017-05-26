Вєсті Кремля. "Чорна діра" Росії з північнокорейськими рабами. Робот Федір замість Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26.05 – до одного з найбільших довгобудів Росії – стадіону "Крестовський" у Санкт-Петербурзі – причетні північнокорейські робочі. Однак гроші на будівництві вкрали не вони. В Росії задумуються над тим, щоб замінити футболістів на роботів. Так і до Путіна можуть дійти.

Також у випуску: Скільки ще треба грошей для переробки "Зеніт-Арени". Як в Чечні двома реченнями відкидають міжнародні звинувачення. Дурні, дороги і розмітка: приклад із Твері.

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