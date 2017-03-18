Вєсті Кремля. Дислексія Путіна. Від російської політики гниє флора
Вєсті Кремля 10:35, сьогодні 301 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17.03 – у Володимира Путіна прогресує дислексія. Від російської політики можуть померти не лише помідори, але й офісні рослини.
Також у випуску:
"Кузнєцова" відправляють на реставрацію.
В Наталії Поклонської знову "замироточила" сіра речовина.
У Кисельова в Росії з’явилися вороги.
Джерело: 24 Канал
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