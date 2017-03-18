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Вєсті Кремля. Дислексія Путіна. Від російської політики гниє флора

Вєсті Кремля 10:35, сьогодні 301 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17.03 – у Володимира Путіна прогресує дислексія. Від російської політики можуть померти не лише помідори, але й офісні рослини.

Також у випуску:

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Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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