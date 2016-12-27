Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.12 – Володимир Путін настільки розчарувався у ботоксі, що вдався до пошуків інших способів лишатись вічно живим. У Владивостоці проговорили до спалення Біблію.

Також у випуску: Путін хотів стати ідейним наслідувачем Петра І. В Росії також почали переслідувати модних бороданів. Американці винайшли продукт, яких безжалісно нищить росіян.



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