Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля 21:01, сьогодні 1050 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.12 – Володимир Путін настільки розчарувався у ботоксі, що вдався до пошуків інших способів лишатись вічно живим. У Владивостоці проговорили до спалення Біблію.
Також у випуску:
Путін хотів стати ідейним наслідувачем Петра І.
В Росії також почали переслідувати модних бороданів.
Американці винайшли продукт, яких безжалісно нищить росіян.
Джерело: 24 Канал
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