Вєсті Кремля. Горе без Мережі. Чергова перемога російської демократії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.12 – що найбільше бояться втратити росіяни і до чого тут Обама. Москва має всі шанси посісти перше місце у рейтингу дотримання прав людини. Тільки з кінця.

Також у випуску: Блогерку Божену Ринську, яка на емоціях втішилися присутності "НТВшної" знімальної групи на борту Ту-154, хочуть позбавити російського громадянства. Унікальне російське село, в якому немає світла з 1996 року.

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