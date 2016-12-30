Вєсті Кремля. Горе без Мережі. Чергова перемога російської демократії
Вєсті Кремля 22:19, сьогодні 336 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.12 – що найбільше бояться втратити росіяни і до чого тут Обама. Москва має всі шанси посісти перше місце у рейтингу дотримання прав людини. Тільки з кінця.
Також у випуску:
Блогерку Божену Ринську, яка на емоціях втішилися присутності "НТВшної" знімальної групи на борту Ту-154, хочуть позбавити російського громадянства.
Унікальне російське село, в якому немає світла з 1996 року.
Джерело: 24 Канал
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