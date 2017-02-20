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Вєсті Кремля. History. Підкорення космосу: як СРСР запустив станцію "Мир"

Вєсті Кремля. History 19:46, сьогодні 72 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. History" – 20 лютого 1986 року була запущена радянська орбітальна станція "Мир", яка 15 років залишалася міжнародним космічним домом.

Загалом "Мир" складався із шести багатоцільових модулів. Попри велетенські розміри станції та немалу вагу в 124 тонни, всередині для космонавтів було дуже мало місця. Вузькі коридори наганяли на космонавтів клаустрофобію, кожен сантиметр місця був відведений під необхідне обладнання чи матеріали.

Найбільшою проблемою на станції була не невагомість, а мільйон дрібних частинок, які плавали повсюди. Звичайний загублений шуруп міг стати причиною масштабної катастрофи. А крапля води в електросхемах могла спалити "Мир" дотла.

Дивіться також: Вєсті Кремля. History. Як американський вірус McDonald's вразив СРСР

Теги: Вєсті Кремля. History СРСР Космос
Джерело: 24 Канал
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