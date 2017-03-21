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Вєсті Кремля. History. Будівельна сага: як виникли "хрущовки"

Вєсті Кремля. History 12:32, сьогодні 177 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. History" – після Другої світової війни кожний третій будинок було зруйновано, а міста нагадували руїни. Відновити житловий фонд були покликані дешеві каркасні будинки, автором яких став дід соліста гурту "Мумій Троль" Віталій Лагутенко.

Каркасні будинки спершу називали "лагутенками". Проте пік розбудови міст припав на правління Микити Хрущова. Тому житлові будинки стали називати "хрущовками".

Першу новобудову звели у 1948 році в Москві. Виглядав будинок не як типові "хрущовки": каркас був сталевий, мав прикрашений фасад.

Проект визнали успішним. Проте влада внесла корективи: прибрала фасадне оздоблення, відмовились від сталевого каркаса, замінивши його панельним. Завдяки цьому собівартість будинку була в декілька разів дешевшою.

Щоб якомога швидко розбудувати всі міста СРСР на будівельні роботи відводилось 45 днів: 15 днів на монтаж елементів, 30 – на внутрішні роботи. Бригади працювали у три зміни. Тоді було встановлено рекорд: одну із "хрущовок" звели всього за п'ять днів.

Читайте також: Вєсті Кремля. History. Як більшовики хотіли вшанувати Леніна – грандіозний проект "Палац Рад"

Як повпливала швидкість будівництва на якість будинків, – дивіться у програмі.

Теги: Історія Вєсті Кремля. History
Джерело: 24 Канал
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