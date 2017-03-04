Вєсті Кремля. History. Чому вбили російського журналіста Владислава Лістьєва

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. History" – 2 березня 1995 року вбили популярного російського ведучого Владислава Лістьєва. Для багатьох росіян він був символом нової журналістики – якісної, чесної та цікавої.

Владислав Лістьєв, засновник телекомпанії "ВИД", був двигуном прогресу в російській журналістиці. Попри різноманітні труднощі, Лістьєв із товаришами змогли буквально за кілька років створити абсолютно інше російське телебачення. Він увів на телебачення нові, досі невідомі для пострадянського простору жанри: розважальні передачі та ток-шоу. Крім популярного шоу "Час-пик", ведучий підсадив російського глядача ша "Звёздный час", "Угадай мелодию" і "Поле чудес". За це Лістьєва любили і, водночас, ненавиділи. Неодноразово у журналіста виникали серйозні конфлікти із однодумцями. Креативний Лістьєв хотів одночасно займатися абсолютно всім і, відповідно, отримувати від усього прибуток. Читайте також: Вєсті Кремля. History. Як більшовики хотіли вшанувати Леніна – грандіозний проект "Палац Рад" Що стало причиною вбивства відомого російського журналіста – дивіться в програмі.

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