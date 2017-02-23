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Вєсті Кремля. History. Як більшовики хотіли вшанувати Леніна – грандіозний проект "Палац Рад"

Вєсті Кремля. History 18:39, сьогодні 61 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. History" – 5 грудня 1931 року знищили храм Христа Спасителя. На його місці мали побудувати 400-метровий пам'ятник Леніну, який мав увінчати останній поверх найвищого в світі хмарочосу "Палацу Рад".

Ідея звести монумент з’явилась одразу після смерті Леніна в 1924 році. На конкурс подали більше 300 проектів. З них експертна комісія відібрала єдиний – відомого архітектора Бориса Іофана. Вага всього монументу мала скласти півтора мільйона тонн.

В середині палацу мали бути дві зали для депутатів різноманітних з’їздів. А стометрового Леніна на верхівці будівлі було б видно за 35 кілометрів. Монумент мав обертатись, постійно вказуючи рукою на сонце. Але через технічні труднощі цю ідею відкинули.

Що змусило радянську владу відмовитися від масштабного проекту "Палац Рад" – дивіться в програмі.

Дивіться також: Вєсті Кремля. History. Підкорення космосу: як СРСР запустив станцію "Мир"

Теги: Вєсті Кремля. History СРСР Ленін Історія
Джерело: 24 Канал
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