Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 січня – в Саратові заявили, що хочуть знайти спосіб управління думками людини. Жириновський запропонував переселити пенсіонерів та творчих людей на схід.

Також у випуску: Росіянам заборонили дивитись на хамон. РПЦ заявила, що смартфони – від лукавого. Валянки на ковзанах.

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