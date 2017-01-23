Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів
Вєсті Кремля 22:05, сьогодні 166 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 січня – в Саратові заявили, що хочуть знайти спосіб управління думками людини. Жириновський запропонував переселити пенсіонерів та творчих людей на схід.
Також у випуску:
Росіянам заборонили дивитись на хамон.
РПЦ заявила, що смартфони – від лукавого.
Валянки на ковзанах.
Джерело: 24 Канал
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