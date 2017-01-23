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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів

Вєсті Кремля 22:05, сьогодні 166 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 січня – в Саратові заявили, що хочуть знайти спосіб управління думками людини. Жириновський запропонував переселити пенсіонерів та творчих людей на схід.

Також у випуску:

Росіянам заборонили дивитись на хамон.

РПЦ заявила, що смартфони – від лукавого.

Валянки на ковзанах.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля наука
Джерело: 24 Канал
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