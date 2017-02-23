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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського

Вєсті Кремля 22:46, сьогодні 153 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.02 – російський депутат Володимир Пєтров довів, що у Росії знайдеться місце безглуздій фантазії. Володимир Жиріновський привітав "Защитников Отечества" дивакуватими танцями.

Також у випуску:

З російських дітей зроблять літописців.

Скандальний депутат Віталій Мілонов накинувся на шведів через секс.

Теги: Вєсті Кремля Володимир Жиріновський Секс
Джерело: 24 Канал
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