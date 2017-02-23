Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля 22:46, сьогодні 153 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.02 – російський депутат Володимир Пєтров довів, що у Росії знайдеться місце безглуздій фантазії. Володимир Жиріновський привітав "Защитников Отечества" дивакуватими танцями.
Також у випуску:
З російських дітей зроблять літописців.
Скандальний депутат Віталій Мілонов накинувся на шведів через секс.
Джерело: 24 Канал
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