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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Вєсті Кремля. "Концтабір" у Новосибірську. Спіритичний сеанс Поклонської

Вєсті Кремля 21:00, сьогодні 248 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.03 – росіяни вирішили створити оригінальну рекламу для одного курорту – жартуючи з німецьких концтаборів. Наталя Поклонська настільки звикла до слави, що намагається її продовжити будь-якими способами.

Також у випуску:

Поклонська може врятувати Росію від демографічних криз.

Жириновський пропонує соромити алкоголіків та наркоманів камерами спостереження.






Теги: Вєсті Кремля Новини Росії алкоголь Володимир Жиріновський
Джерело: 24 Канал
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