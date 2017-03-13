Вєсті Кремля. "Концтабір" у Новосибірську. Спіритичний сеанс Поклонської

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.03 – росіяни вирішили створити оригінальну рекламу для одного курорту – жартуючи з німецьких концтаборів. Наталя Поклонська настільки звикла до слави, що намагається її продовжити будь-якими способами.

Також у випуску: Поклонська може врятувати Росію від демографічних криз. Жириновський пропонує соромити алкоголіків та наркоманів камерами спостереження.















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