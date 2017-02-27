Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля 21:46, сьогодні 71 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.02 – у чому причина такої несподіваної доброти Володимира Путіна, яка заполонила його душу за останні кілька місяців. Будівництво невеликої копії рейхстагу під Москвою вже викликало дипломатичний скандал – німцям не сподобався глум над їхньою історичною будівлю. Але тепер у росіян буде не лише свій рейхстаг, але й власний фюрер.
Також у випуску:
Медведєв і статистика із паралельної реальності.
Унікальне ДТП в Читі.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Українська чемпіонка світу прийняла російське громадянство2 вересня 2016 , 10:23 419
Вакарчук разом з громадськими діячами написав листа Порошенку14 грудня 2016 , 10:23 74
З'явився перший коментар Коломойського щодо націоналізації "Приватбанку"23 грудня 2016 , 06:14 29
Вєсті Кремля. Психічна хвороба Путіна. Де проявився лик "Мотороли"24 жовтня 2016 , 20:44
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі26 грудня 2016 , 22:26