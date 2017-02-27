Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.02 – у чому причина такої несподіваної доброти Володимира Путіна, яка заполонила його душу за останні кілька місяців. Будівництво невеликої копії рейхстагу під Москвою вже викликало дипломатичний скандал – німцям не сподобався глум над їхньою історичною будівлю. Але тепер у росіян буде не лише свій рейхстаг, але й власний фюрер.

Також у випуску: Медведєв і статистика із паралельної реальності. Унікальне ДТП в Читі.

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