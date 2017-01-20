Вєсті Кремля. Москва хоче повернути піонерів. В Росії обрали місце для гей-параду
Вєсті Кремля 21:43, сьогодні 68 Читать новость на русском
Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" від 20 січня – російська освіта може вернутися в часи СРСР. ЛГБТ-спільнота хоче провести гей-парад за полярним колом.
Також у випуску:
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Водка, балалайка та ведмідь: росіяни вкрали популярну ідею пісні.
Джерело: 24 Канал
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