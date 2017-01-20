  • укр
  • рус
22:00
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Москва хоче повернути піонерів. В Росії обрали місце для гей-параду
Вєсті Кремля
21:43, сьогодні
Вєсті.UA. Як виглядає
Вєсті.UA
19:41, сьогодні
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 20:00% Чого чекати Україні від Трампа. Бойовики обстріляли автобус з пасажирами
Випуск новин
21:07, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Москва хоче повернути піонерів. В Росії обрали місце для гей-параду

Вєсті Кремля 21:43, сьогодні 68 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" від 20 січня – російська освіта може вернутися в часи СРСР. ЛГБТ-спільнота хоче провести гей-парад за полярним колом.

Також у випуску:

Для Путіна побудують унікальну лікарню.

Водка, балалайка та ведмідь: росіяни вкрали популярну ідею пісні.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Курйози
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Розумію лише державну мову в Україні, – поліцейський з Кременчука закохав інтернет
9 грудня 2016 , 11:40 248
3200 українці не побачать – Розенко назвав реальну суму мінімалки
 18 листопада 2016 , 09:25 49
Несамовита трагедія, – Деканоідзе про перестрілку поліцейських
 4 грудня 2016 , 12:26 44
Вєсті Кремля. Психічна хвороба Путіна. Де проявився лик "Мотороли"
 24 жовтня 2016 , 20:44
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
 26 грудня 2016 , 22:26
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
 1 січня , 11:54
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук