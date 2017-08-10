Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля 21:58, сьогодні 90 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – Ксенія Собчак дуже неочікувано може стати донькою святою, а усе завдяки вірним прихильникам Володимира Путіна. Про штани можна було б не тільки в математичному контексті говорити, але й в гендерному, тому в Тюмені "гендерну формулу рівності штанів" хочуть переписати, і не на користь слабкої половини людства.
Також у випуску:
Особливість росіян – вкладати гроші у наперед провальні проекти, які не приносять ні задоволення, ні користі.
Незабаром для російської душі можуть відкритися відкриються набагато багатші купажі, а все завдяки новій можливій порції контрсанкцій.
Джерело: 24 Канал
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