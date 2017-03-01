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Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram

Вєсті Кремля 21:17, сьогодні 318 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 01.03 – єдине, перед чим не може встояти Путін – тварини. І тепер в нього чергове поповнення фауни. Запустивши власний "месенджер" російська православна церква продовжує схоже не збирається зупинятися на досягнутому.

Також у випуску:

Назад у майбутнє – в Росію повертаються 90-ті.

Дерев’яні російські війська.

Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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