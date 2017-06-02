Вєсті Кремля. Нові партнери Росії. Росія обирає новий туристичний герб

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.06 –щоб не опинитися в повній міжнародній ізоляції Путіну довелося налагоджувати нові зв'язки в Красноярську. Не зважаючи на такі масштаби і різноманіття, федерації ще далеко до того, аби стати найтуристичнішою країною нашої планети. Та влада хоче змінити цю прикру випадковість.

Також у випуску: Путін знову пожартував. Почуття гумору Лізи Пєскової. Німецькі фермери на заваді планам "Газпрому".

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