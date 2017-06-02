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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Нові партнери Росії. Росія обирає новий туристичний герб

Вєсті Кремля 21:38, сьогодні 228 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.06 –щоб не опинитися в повній міжнародній ізоляції Путіну довелося налагоджувати нові зв'язки в Красноярську. Не зважаючи на такі масштаби і різноманіття, федерації ще далеко до того, аби стати найтуристичнішою країною нашої планети. Та влада хоче змінити цю прикру випадковість.

Також у випуску:

Путін знову пожартував.

Почуття гумору Лізи Пєскової.

Німецькі фермери на заваді планам "Газпрому".

Теги: Газпром Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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