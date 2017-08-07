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Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи

Вєсті Кремля 22:41, сьогодні 316 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 07.08 – отець-місіонер з-під Петербурга мабуть використає в пояснювальній записці такі терміни як "біс поплутав", або "незвідані шляхи господні". Російський уряд серйозно занепокоївся здоров'ям росіян.

Також у випуску:

"Зеніт-Арена" потекла від результату.

Чим кремлівські піарники можуть вразити звичайний народ.

Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля РПЦ релігія Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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