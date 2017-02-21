Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.02 – не "дотягнувши" до свого 65-ліття, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заслужив на панегірик. Ксенія Собчак отримала "на горіхи" від хамла.

Також у випуску: "Музиканти", які насправді воюють в Україні. Боротьбу проти вайперів очолив Барєцкий. І програв.

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