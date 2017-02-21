Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля 21:27, сьогодні 418 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.02 – не "дотягнувши" до свого 65-ліття, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заслужив на панегірик. Ксенія Собчак отримала "на горіхи" від хамла.
Також у випуску:
"Музиканти", які насправді воюють в Україні.
Боротьбу проти вайперів очолив Барєцкий. І програв.
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