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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
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Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак

Вєсті Кремля 21:27, сьогодні 418 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.02 – не "дотягнувши" до свого 65-ліття, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заслужив на панегірик. Ксенія Собчак отримала "на горіхи" від хамла.

Також у випуску:

"Музиканти", які насправді воюють в Україні.

Боротьбу проти вайперів очолив Барєцкий. І програв.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Віталій Чуркін
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