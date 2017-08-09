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Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той

Вєсті Кремля 23:25, сьогодні 132 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.08 – у свій час Адольф Гітлер і ще кілька нацистських високопосадовців заховалися і спокійно доживали життя в Аргентині. Венесуела теж там неподалік. Хтозна, може ще один фюрер готує собі тиху місцину для виходу на пенсію. Діяльність Навального останнім часом зводиться до імітації. Він на автоматі світиться в медійному просторі, але дуже мляво.

Також у випуску:

Депутат Держдуми Віталій Мілонов розпочав боротьбу з силіконовими грудьми.

В Росії виникла нова ідея для імпортозаміщення.

Заробітна плата вчителів РФ.

Теги: Вєсті Кремля Олексій Навальний Новини Росії Володимир Путін імпорт Освіта гроші
Джерело: 24 Канал
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