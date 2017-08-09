Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля 23:25, сьогодні 132 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.08 – у свій час Адольф Гітлер і ще кілька нацистських високопосадовців заховалися і спокійно доживали життя в Аргентині. Венесуела теж там неподалік. Хтозна, може ще один фюрер готує собі тиху місцину для виходу на пенсію. Діяльність Навального останнім часом зводиться до імітації. Він на автоматі світиться в медійному просторі, але дуже мляво.
Також у випуску:
Депутат Держдуми Віталій Мілонов розпочав боротьбу з силіконовими грудьми.
В Росії виникла нова ідея для імпортозаміщення.
Заробітна плата вчителів РФ.
Джерело: 24 Канал
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