Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.08 – у свій час Адольф Гітлер і ще кілька нацистських високопосадовців заховалися і спокійно доживали життя в Аргентині. Венесуела теж там неподалік. Хтозна, може ще один фюрер готує собі тиху місцину для виходу на пенсію. Діяльність Навального останнім часом зводиться до імітації. Він на автоматі світиться в медійному просторі, але дуже мляво.

Також у випуску: Депутат Держдуми Віталій Мілонов розпочав боротьбу з силіконовими грудьми. В Росії виникла нова ідея для імпортозаміщення. Заробітна плата вчителів РФ.

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