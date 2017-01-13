Вєсті Кремля. Православні проти "Лускунчика". Суворий Челябінський витверезник
Вєсті Кремля 23:35, 12 січня 135 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 січня – РПЦ хоче заборонити балет "Лускунчик". В Челябінську відкрили найсуворіший витверезник.
Також у випуску:
Жириновському не вгодив гімн Росії.
Нацизм в Калінінграді.
Цукерки із хробаками в Іркутську.
Джерело: 24 Канал
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