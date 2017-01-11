Вєсті Кремля. Про що мріє російська речниця МЗС. Нове мірило добробуту росіян
Вєсті Кремля 09:44, сьогодні 178 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.01 – скандальна речниця МЗС Марія Захарова хотіла образити Обаму, але обмовилась про мрію всього свого життя.
Також у випуску:
В чому вимірюється еквівалент добробуту росіян.
В Якутії створили півня з гною.
Джерело: 24 Канал
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