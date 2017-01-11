Вєсті Кремля. Про що мріє російська речниця МЗС. Нове мірило добробуту росіян

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.01 – скандальна речниця МЗС Марія Захарова хотіла образити Обаму, але обмовилась про мрію всього свого життя.

Також у випуску: В чому вимірюється еквівалент добробуту росіян. В Якутії створили півня з гною.

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