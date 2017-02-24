Вєсті Кремля. Путін більше не союзник. В Росії немає рок-музики

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24.02 – Дмитро Рогозін виключив Володимира Путіна зі списку союзників Росії. Після заборони критики влади і "порнхабу" росіян хочуть захистити від рок-музики.

Також у випуску: Українська армія окупувала Новосибірськ. Міністерство оборони відповіло німцям за "Рейхстаг".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter