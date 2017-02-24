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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Вєсті Кремля. Путін більше не союзник. В Росії немає рок-музики

Вєсті Кремля 21:55, сьогодні 141 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24.02 – Дмитро Рогозін виключив Володимира Путіна зі списку союзників Росії. Після заборони критики влади і "порнхабу" росіян хочуть захистити від рок-музики.

Також у випуску:

Українська армія окупувала Новосибірськ.

Міністерство оборони відповіло німцям за "Рейхстаг".

Теги: Музика Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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