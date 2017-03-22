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Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА СТРІЛЯНИНА В ЛОНДОНІ

Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину

Вєсті Кремля 21:21, сьогодні 8 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.03 – росіяни переконані, що Володимир Путін займається розповсюдженням хліба для громадян. У Міністерстві охорони здоров’я Росії вирішили лікарів замінити роботами.

Також у випуску:

На Росію напали "Гриби".

Радянська Москва очима американців.

Російську опозицію розбили вщент, щойно вона почала вставати з колін

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін робототехніка Музика Москва
Джерело: 24 Канал
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