Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля 21:21, сьогодні 8 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.03 – росіяни переконані, що Володимир Путін займається розповсюдженням хліба для громадян. У Міністерстві охорони здоров’я Росії вирішили лікарів замінити роботами.
Також у випуску:
На Росію напали "Гриби".
Радянська Москва очима американців.
Російську опозицію розбили вщент, щойно вона почала вставати з колін
Джерело: 24 Канал
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