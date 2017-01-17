Вєсті Кремля: Путін пишається повіями. "Бред сивой кобылы" Лаврова
Вєсті Кремля 22:43, сьогодні 8
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 січня – Трамп дав можливість Росії знайти ще одну причину для гордості. У російській мові є вислів "бред сивой кобылы". І, зважаючи на чергову прес-конференцію міністра закордонних справ Росії Лаврова, з конем його порівнюють не лише через зовнішність.
Також у випуску:
Ні нових вагонів, ні нових доріг: на що РЖД готова витратити мільярд рублів.
Сусіди проти стеження: за що в Твері пенсіонери готові побити сусіда.
Джерело: 24 Канал
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