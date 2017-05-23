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Вєсті Кремля. Путінград. Няша-перевіряша

Вєсті Кремля 22:31, 22 травня 559 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.05 – член "Єдиної Росії" Марина Чаузова запропонувала перейменувати Барнаул на Путінград або Путінберг. . Якщо ви звинувачуєте когось в корупції – спочатку продемонструйте довідку від РПЦ, яка підтвердить, що ви святі. Таку процедуру пропонує Наталія Поклонська.

Також у випуску:

Діти Рамзана Кадировова годують Рамзана Кадирова.

В Російській Держдумі завівся Спілберг.

Російське телебачення доводить, що бідність – це стиль життя.

Теги: Володимир Путін Російська пропаганда Вєсті Кремля Рамзан Кадиров РПЦ
Джерело: 24 Канал
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