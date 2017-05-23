Вєсті Кремля. Путінград. Няша-перевіряша

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.05 – член "Єдиної Росії" Марина Чаузова запропонувала перейменувати Барнаул на Путінград або Путінберг. . Якщо ви звинувачуєте когось в корупції – спочатку продемонструйте довідку від РПЦ, яка підтвердить, що ви святі. Таку процедуру пропонує Наталія Поклонська.

Також у випуску: Діти Рамзана Кадировова годують Рамзана Кадирова.



В Російській Держдумі завівся Спілберг. Російське телебачення доводить, що бідність – це стиль життя.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter