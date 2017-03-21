Вєсті Кремля. Росія – планета Плюк. "Зелений чоловічок" може очолити Кремль
Вєсті Кремля 23:30, 20 березня 238 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20.03 – у Росії давно розправились з флорою та фауною, є дефіцит води і, як у культовому фільмі "Кін-дза-дза", зустрічають елітну касту присіданням. Російська опозиція отримала нове забарвлення кольору незрілості. Чи замінить Володимира Путіна "зелений чоловічок"?
Також у випуску:
У фейкових республіках "ДНР" і "ЛНР" відкриють "кишеньковий" байкер-клуб Путіна.
Російського чудо-iPad не буде.
Школярам, які увірували в "зеленого супергероя", поставили діагноз.
Джерело: 24 Канал
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