Вєсті Кремля. Росія – планета Плюк. "Зелений чоловічок" може очолити Кремль

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20.03 – у Росії давно розправились з флорою та фауною, є дефіцит води і, як у культовому фільмі "Кін-дза-дза", зустрічають елітну касту присіданням. Російська опозиція отримала нове забарвлення кольору незрілості. Чи замінить Володимира Путіна "зелений чоловічок"?

Також у випуску: У фейкових республіках "ДНР" і "ЛНР" відкриють "кишеньковий" байкер-клуб Путіна. Російського чудо-iPad не буде. Школярам, які увірували в "зеленого супергероя", поставили діагноз.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter